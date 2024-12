Controlli antidroga sull’A22, 6 guidatori positivi a cocaina e droghe sintetiche

Nel corso di controlli sull’autostrada A22, in poche ore sono stati trovati sei guidatori positivi a cocaina e droghe sintetiche.

In meno di diciotto ore sono state individuate 6 persone positive a sostanze stupefacenti al volante in autostrada. È questo il bilancio delle tre serate di controlli antidroga effettuate dalla polizia stradale lungo l’A22. Non solo accertamenti ordinari su mezzi, velocità o sul consumo di alcol, ma anche controlli medici di secondo livello capaci di dimostrare, direttamente sul posto, l’eventuale assunzione da parte dei conducenti di sostanze stupefacenti. L’ultima campagna, che si è svolta alle uscite autostradali di Bolzano sud, Trento sud e Affi nelle scorse settimane, ha portato al riscontro di ben 6 violazioni fra i conducenti controllati. Sono state infatti accertate 6 positività, di cui 2 a più sostanze, 2 alla cocaina e 2 alle droghe sintetiche

Il Codice della strada, a tal proposito, è chiaro. All’articolo 187, si legge infatti che “chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno”. A cui va aggiunta la sospensione della patente. L’ultimo servizio di controllo è stato pianificato e condotto dalla polizia stradale, nello specifico dal Compartimento Trentino Alto Adige e Belluno e da quello del Veneto supportati da Autostrada del Brennero, che ha messo a disposizione il laboratorio medico necessario e ha coadiuvato l’attività con il proprio personale.