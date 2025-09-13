Rinviato a giudizio Marco Campagnari, il 47enne accusato di aver ucciso il padre Franco, 67 anni, con decine di coltellate.

Sarà processato per omicidio volontario aggravato Marco Campagnari, il 47enne accusato di aver ucciso a coltellate il padre Franco, 67 anni, lo scorso 12 luglio 2024 nella villetta di famiglia a Lazise.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il delitto sarebbe maturato al culmine di una lite legata alla vendita della casa di famiglia, che l’uomo avrebbe dovuto lasciare. Armato di un grosso coltello da combattimento, Campagnari avrebbe aggredito il padre nello scivolo del garage, colpendolo ripetutamente, con decine di coltellate, nonostante il tentativo disperato della vittima di difendersi.

L’udienza preliminare, come riferito dai quotidiani locali, si è svolta al Tribunale di Verona davanti al gup, che ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pubblico ministero. Decisiva la perizia psichiatrica, disposta su richiesta della difesa, che ha stabilito come l’imputato sia pienamente capace di intendere e di volere, dunque idoneo ad affrontare il processo. Il dibattimento si aprirà il 19 novembre davanti alla Corte d’assise di Verona.