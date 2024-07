Omicidio a Lazise, morto 67enne: il figlio fermato dai carabinieri.

Tragedia familiare nel pomeriggio di oggi, venerdì 12 luglio, a Lazise: un uomo di 67 anni è stato trovato morto, accoltellato, all’interno dell’abitazione nella quale vive il figlio di 46 anni.

Sarebbe proprio il figlio il principale indiziato dell’omicidio. Il 46enne si trova al momento in ospedale, in seguito sarà accompagnato in caserma per accertamenti. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

(notizia in aggiornamento)