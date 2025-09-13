Bardolino si trasforma in capitale del volley e dello sport giovanile

Sport e volley protagonisti a Bardolino.

Sport e volley protagonisti a Bardolino: è stata presentata, all’Hotel Germano di Bardolino, una ricca serie di appuntamenti sportivi che accompagneranno il territorio nei prossimi mesi, fino a luglio 2026.

Il primo grande appuntamento sarà la tappa di Bardolino di “Sport Expo in Tour”, in programma il 14 e 15 settembre, ultima tappa dell’iniziativa itinerante che dal 2007 porta le attività e le società sportive su varie piazze della provincia di Verona. Durante la presentazione è stata inoltre annunciata la nuova edizione del progetto per il 2026, che si presenterà con la nuova denominazione “Sport Village” e un format rinnovato, in linea con le esigenze delle comunità locali e delle nuove generazioni.

Tra gli eventi di rilievo in programma spicca anche la Supercoppa Verona Serie B “Trofeo Valpolicella” Benaco Banca Credito Cooperativo di Volley Femminile, che si terrà il 27 e 28 settembre presso il Palazzetto dello Sport di Bardolino. Le migliori realtà pallavolistiche del territorio, tra cui SMAPIÙ Arena, ISUZU Cerea, Area Sport Peschiera e Arena Volley Team, si sfideranno in due giornate all’insegna dello sport per decretare la miglior squadra veronese.

“Siamo orgogliosi di ospitare due appuntamenti così significativi per il nostro territorio – ha spiegato il sindaco di Bardolino Daniele Bertasi -. Crediamo fortemente nel valore dello sport come motore di socialità, inclusione e promozione del benessere, soprattutto tra i più giovani. Bardolino si dimostra sempre più punto di riferimento per lo sport”.