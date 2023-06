Barista a processo: è accusato di violenza sessuale nei confronti di una 17enne.

Spinge a bere una cliente del bar dove lavora, fino a ubriacarla, per poi approfittarsi di lei e violentarla nel bagno. E’ con questa gravissima accusa sulle spalle che dovrà affrontare il processo un 27enne barista in un locale sulla sponda veronese del lago di Garda.

Il giovane, secondo quanto ricostruito dalla Procura, il 30 marzo dello scorso anno avrebbe in qualche modo convinto una ragazza non ancora 18enne a bere prima quattro birre medie, e poi, uno dietro l’altro, quattro shottini di superalcolici. A quel punto, nonostante la ragazza gli avesse più volte detto di no, l’avrebbe portata nei bagni del locale, e dopo aver chiuso a chiave la porta e averle abbassato i pantaloni l’avrebbe costretta a subire un rapporto sessuale completo.

Approfittando del fatto che la ragazza, proprio a causa dell’elevato tasso alcolemico nel sangue, fosse totalmente incapace di reagire. Ieri, il caso è stato discusso davanti al giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Verona. Il 27enne è stato rinviato a giudizio. Il processo si aprirà il prossimo settembre.