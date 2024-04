I carabinieri di Verona arrestano un giovane di 20 anni: avrebbe messo a segno sei truffe ai danni di altrettante anziane signore.

Preso truffatore seriale di donne anziane: si fingeva carabiniere e le derubava. I carabinieri di Verona mercoledì 17 aprile hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane di 20 anni, originario della Campania e già conosciuto dalle forze dell’ordine.

L’ordinanza è stata emessa dal Tribunale di Verona su richiesta della Procura. Il giovane è sospettato di essere coinvolto in sei episodi di truffe, rapine e sequestro di persona avvenuti in diverse città, di cui 3 a Verona. Le indagini, avviate lo scorso novembre, hanno raccolto prove che suggeriscono un coinvolgimento significativo del giovane in una serie di crimini contro anziane signore. Le tattiche usate sembrano puntare sulla vulnerabilità degli anziani, inducendoli ad accettare richieste economiche da parte dei truffatori.

La truffa ai danni di una 95enne veronese.

L’uomo è stato arrestato il 25 gennaio per aver rapinato una donna di 95 anni a Verona, fingendosi un carabiniere e minacciandola con la falsa notizia di un incidente stradale causato dalla figlia. Successivamente, è entrato nell’abitazione della vittima, e ha rubato 2 orologi e 2 anelli d’oro. Poi le ha strappato degli anelli dalle dita con violenza. I carabinieri intervenuti, una volta arrestato l’uomo, hanno tranquillizzato l’anziana donna visibilmente scioccata, restituendole i valori che le erano stati sottratti.

Invece, nella rapina consumata a Verona il 29 novembre 2023, allo stesso è stato contestato anche il sequestro di persona. Infatti dopo essere entrato nell’abitazione della vittima, il malvivente ha chiuso a chiave la porta d’ingresso, per impedendirle di uscire e chiedere aiuto. Dopodiché ha rubato i gioielli all’anziana e per garantirsi la fuga, l’ha strattonata perché tentava di fermarlo.