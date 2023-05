Verona, schianto frontale in tangenziale.

Terribile incidente mortale nella serata di ieri, domenica, lungo la tangenziale tra Villafranca e Dossobuono, all’altezza dello svincolo per l’aeroporto Catullo. Poco dopo le 22 un’auto e un furgone si sono scontrati frontalmente, per cause ancora da accertare. Il conducente dell’auto, un giovane di 24 anni, è morto sul colpo. Inutili purtroppo tutti i tentativi di rianimarlo.

Il conducente del furgone è stato stabilizzato dai sanitari ed è stato condotto in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Sul posto oltre ai sanitari del Suem 118 anche i vigili del fuoco. Rimangono da accertare le cause del drammatico incidente. Sul posto, per i rilievi, anche la polizia stradale.

(notizia in aggiornamento)