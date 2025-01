Ragazzo cade nel canale Camuzzoni, tragedia sfiorata: salvato da un passante che lo tiene per un braccio

Ragazzo cade nel canale Camuzzoni: salvato da un passante che lo trattiene fino all’arrivo dei soccorsi e dei vigili del fuoco.

Tragedia sfiorata a Verona: intorno alle 14 di oggi, venerdì 17 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti in vicolo Basso Acquar per soccorrere un ragazzo che era caduto nel canale Camuzzoni.

Il ragazzo, secondo una prima ricostruzione, stava passeggiando sull’argine del canale Camuzzoni quando per cause sconosciute è caduto in acqua. La prima persona a dare l’allarme è stata una signora che transitava con la sua auto sul ponte in quel momento. Un giovane extracomunitario che lavorava in zona, sentite le urla, ha raggiunto il giovane che annaspava nelle acque e dopo averlo preso per un braccio lo ha trattenuto evitando cosi che la corrente se lo portasse via.

Anche gli operatori sanitari, giunti con un ambulanza e l’automedica, non hanno potuto fare altro che tenere vincolato il giovane fino all’arrivo dei vigili del fuoco che, partiti dalla sede centrale con quattro mezzi tra cui un autoscala e 8 operatori, giunti sul posto hanno calato in acqua due soccorritori fluviali per recuperare il giovane. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle ore 15 con il ricovero per accertamenti del giovane presso l’ospedale di Borgo Trento.