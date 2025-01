A spasso per viale Piave con eroina e coca pronte per lo spaccio: arrestato 41enne

Un 41enne è stato arrestato in viale Piave a Verona con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata di ieri, 16 gennaio, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 41enne extracomunitario in Italia senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, poiché gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In viale Piave i carabinieri di pattuglia, nell’osservare l’atteggiamento tenuto da un cittadino extracomunitario, decidono di procedere al suo controllo. Durante le fasi dell’identificazione, il 41enne si mostrava sempre più agitato tanto da insospettire i militari i quali decidevano di procedere a una accurata perquisizione personale; il loro intuito trovava immediato riscontro, visto che il 41enne veniva trovato in possesso di 10 involucri contenenti eroina, per complessivi 22 grammi, e 3 involucri contenenti cocaina, per complessivi 4 grammi, nonché la somma in contanti di 180 euro in banconote di vario taglio.

L’uomo, pertanto, veniva arrestato poiché gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e, su disposizione della Procura della Repubblica di Verona, trattenuto presso le camere di sicurezza della Caserma di via Salvo D’Acquisto; oggi il Giudice del Tribunale scaligero ha convalidato l’arresto, e lo ha sottoposto alla misura cautelare della presentazione alla polizia giudiziaria di Verone 3 volte alla settimana e, a seguito dei richiesti termini a difesa, rinviato l’udienza a marzo 2025.