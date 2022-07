Pressana, ragazzo di 27 anni muore nel sonno.

Dramma a Pressana, ragazzo muore improvvisamente nel sonno a 27 anni. E’ stata la mamma ad accorgersene: quando ha visto che ormai era mattina inoltrata e non si alzava dal letto, è andata a svegliarlo, e ha fatto la tragica scoperta: il figlio non si muoveva più.

Diego Romito, studente 27enne di ingegneria meccanica, che abitava con mamma Nicoletta e papà Gianni in un appartamento nel centro di Pressana, in piazza Garibaldi, se n’è andato così, d’improvviso, senza una spiegazione. La sera prima era andato a dormire prima del solito, lamentando un leggero mal di testa, ma niente di più. Nulla che facesse presagire quello che poi sarebbe accaduto.

I soccorritori del 118, accorsi dopo la chiamata in preda al terrore dei genitori del ragazzo, non hanno potuto fare niente per rianimare lo studente 27enne: era morto da qualche ora per arresto cardiocircolatorio. A stroncarlo, con tutta probabilità, quella che viene definita anche dalla scienza morte improvvisa, dovuta spesso a malformazioni congenite difficili da diagnosticare. Il pm di turno ha disposto l’ispezione cadaverica. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Cologna.