Tragedia sul lavoro nel Trentino, morto operaio di 25 anni: lavorava per una ditta veronese, di San Giovanni Lupatoto.

Grave incidente sul lavoro questa mattina, venerdì 23 maggio, a Roncone, nel comune di Sella Giudicarie (Trentino), dove un giovane operaio è morto schiacciato da alcune barre d’acciaio durante le operazioni di scarico di un macchinario industriale. La vittima si chiamava Victor Durbala, era originario della Moldavia e residente a Padova.

Il giovane stava lavorando all’interno della ditta Cmv Costruzioni Meccaniche Valentini Spa per conto della Gn Service, azienda veronese con sede a San Giovanni Lupatoto. Secondo una prima ricostruzione, una putrella mal posizionata avrebbe causato un effetto domino, facendo crollare diverse barre metalliche del peso di circa 250 chili ciascuna, che hanno travolto e ucciso sul colpo il 25enne.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, tra cui l’elisoccorso di Trentino Emergenza, per il giovane operaio non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, i tecnici dell’Uopsal e i vigili del fuoco. La procura ha aperto un’inchiesta per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.