Due arresti in poche ore a Verona per un doppio tentato furto di alcolici in due diversi supermercati della città.

Tentato furto aggravato, rapina e resistenza a pubblico ufficiale: sono questi i reati contestati a due uomini arrestati ieri, in due distinti interventi, dalla polizia di Stato di Verona dopo aver tentato di rubare diverse bottiglie di alcolici da due supermercati della città.

Il primo arresto è scattato poco dopo le 13 in un supermercato di corso Milano. A finire in manette, con l’accusa di tentato furto aggravato, è stato un trentatreenne italiano che, dopo aver asportato della merce dagli scaffali, aveva cercato di allontanarsi senza pagare. Fermato all’uscita dall’addetto alla vigilanza, il giovane è stato trovato in possesso di sei bottiglie di alcolici, per un valore complessivo di oltre duecento euro.

Questa mattina, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia Giudiziaria.

Il secondo arresto.

Sempre ieri, intorno alle 16, gli agenti delle Volanti sono intervenuti presso un supermercato di viale del Lavoro a seguito della segnalazione di un uomo che, dopo aver tentato di rubare diverse bottiglie di alcolici, aveva aggredito l’addetto alla sicurezza che lo aveva fermato all’uscita.

Prima dell’arrivo degli agenti delle Volanti, il malvivente – un 43enne marocchino irregolare sul territorio nazionale e già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio, la persona, la pubblica amministrazione e in materia di stupefacenti – ha tentato di fuggire in direzione dell’adiacente Parco delle Giraffe, ma è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti.

Nonostante i tentativi del cittadino straniero di sottrarsi all’arresto, divincolandosi e minacciando gli agenti con una bottiglia di vetro, l’uomo è stato arrestato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Questa mattina, il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei suoi confronti la misura del divieto di dimora nella provincia di Verona.