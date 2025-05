Spacciatore 34enne trovato fuori da un supermercato con eroina e soldi, probabile provento di spaccio: arrestato.

Nel pomeriggio di giovedì 22 maggio i carabinieri di Nogara hanno arrestato, in flagranza di reato, un 34enne di origini nigeriane, in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine.

L’arresto è avvenuto fuori da un supermercato, dove i carabinieri, durante un controllo, hanno sottoposto l’uomo a perquisizione, trovandolo in possesso di 1,65 grammi di eroina, suddivisi in cinque dosi e la somma di 120 euro, ripartita in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Durante le operazioni, sono stati acquisiti screenshot di messaggi WhatsApp contenenti prove dell’attività illecita dell’indagato. È stata eseguita anche una perquisizione presso il domicilio con esito negativo.

La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sequestrati e l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Villafranca di Verona in attesa del rito direttissimo, come disposto dalla Procura della Repubblica di Verona, la quale è stata informata dal reparto che ha condotto l’operazione. Nella mattinata odierna, il Giudice del Tribunale di Verona ha convalidato l’arresto e rinviato l’udienza.