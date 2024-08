Tenta il sorpasso in moto e si schianta contro un’auto, grave 26enne veronese

Incidente tra auto e moto sulle strade del Trentino, grave 26enne centauro veronese.

Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, sabato 24, a Fucine, in Val di Sole, nel trentino: ferito un veronese di 26 anni. Il giovane, secondo quanto ricostruito, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento dopo essersi scontrato violentemente con un’auto mentre viaggiava sulla statale 42.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14.15. Il 26enne, come riporta L’Adige di Trento, stava percorrendo la strada in direzione di Vermiglio e del Passo del Tonale quando avrebbe tentato un sorpasso. Durante la manovra, la moto si è scontrata frontalmente con una jeep che sopraggiungeva dalla direzione opposta. La forza dell’impatto ha sbalzato il motociclista sul parabrezza della corriera che stava tentando di superare.

Immediato l’intervento dei carabinieri di Cogolo, dei vigili del fuoco di Ossana e dei soccorsi sanitari. Per consentire i rilievi e la rimozione dei veicoli coinvolti, la strada è stata chiusa per circa un’ora e mezza. Il giovane veronese sarebbe rimasto cosciente durante tutto l’intervento dei soccorsi e, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita: è stato trasportato in elicottero in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove è attualmente ricoverato.

Le autorità stanno ora indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.