Cuori di cioccolato per sostenere Telethon: Avis Verona torna nelle piazze il 17 e il 18 dicembre per raccogliere fondi per la ricerca.

Torna l’appuntamento annuale di Avis Verona al fianco della fondazione Telethon: i donatori di sangue saranno nelle piazze veronesi il 17 e 18 dicembre in occasione della Maratona nazionale Telethon per distribuire i cuori di cioccolato e raccogliere fondi per la ricerca. Per tutto dicembre, inoltre, saranno all’interno dei centri commerciali veronesi e nei luoghi pubblici più frequentati.

Chi cercherà questo regalo potrà donarlo a sua volta alle persone care con la consapevolezza che un semplice gesto farà qualcosa di grande: con il denaro raccolto, infatti, Telethon finanzia progetti di ricerca sulle malattie rare.

Quest’anno una società del veronese regalerà a tutti i suoi dipendenti un cuore di cioccolato a favore dell’iniziativa. “Quindi vi aspettiamo numerosi per ricevere questo goloso cuore ai nostri banchetti” spiega Simone Guzzetti, “e offrirlo come strenna natalizia, regalando così una speranza a chi attende cure complesse e per le quali serve ancora molta ricerca”.

“Sette progetti nel 2021 sulla Beta talassemia nella fase di sperimentazione clinica”.

Avis Provinciale da ben 21 anni è presente con i suoi volontari in tutta la provincia di Verona durante la Maratona di Telethon. L’anno scorso, nonostante la pandemia, attraverso i suoi 23 punti di raccolta sui 34 che Avis coordina in tutto il Veneto, è riuscita a raccogliere oltre 21.000 euro che sono andati alla ricerca sulle malattie ematologiche rare.

Nel corso di questi 21 anni sono stati finanziati 79 ricercatori per cento progetti di cui 51 appunto per le malattie ematologiche. “La grande soddisfazione per noi volontari”, continua Guzzetti, “è che con gli anni di ricerca finalmente sette progetti nel 2021 sulla Beta talassemia sono entrati nella fase di sperimentazione clinica”.

Tutti i punti di raccolta sono elencati sul sito di Avis provinciale Verona www.avisverona.it.

Cosa fare se si vuole donare il sangue.

I volontari continuano anche con l’attività di promozione del dono del sangue e del plasma, preziosi e fondamentali soprattutto per gli ammalati che ogni giorno aspettano questo importante gesto.

Per avere informazioni sulla donazione Avis provinciale risponde allo 045 8203938 o al 348 46487487 o alla mail verona.provinciale@avis.it. Per prenotare la visita d’idoneità ci si può rivolgere al numero verde per le chiamate da telefono fisso 800 310611, da cellulare 0442 622867, per chiamate o messaggi 339 3607451.

Infine via mail a prenota.trasfusionale@aulss9.veneto.it. Il primo passo sarà sottoporsi, gratuitamente a un’analisi di sangue e a un elettrocardiogramma al Centro trasfusionale dell’ospedale di riferimento, dalle 7.30 alle 11, a seconda dei giorni di apertura. Dopo circa un mese, arriva la conferma di idoneità.