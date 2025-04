Supermercati aperti per Pasqua e Pasquetta a Verona e provincia

Ecco quali sono i supermercati aperti per i giorni di Pasqua e Pasquetta a Verona e provincia.

Con l’arrivo delle festività pasquali, anche quest’anno si ripresenta la consueta domanda: quali supermercati resteranno aperti a Pasqua e Pasquetta a Verona e dintorni? Se il giorno di Pasqua, domenica 20 aprile 2025, vedrà quasi ovunque le serrande abbassate, per Pasquetta, lunedì 21 aprile, la situazione sarà più variegata, con numerosi punti vendita che riapriranno con orario festivo o ridotto. Vediamo nel dettaglio cosa succede a Verona e provincia.

Aperti o chiusi? Le principali catene a Verona.

Aldi.

A Verona città e in alcuni comuni limitrofi come San Giovanni Lupatoto e Villafranca, tutti i punti vendita Aldi saranno chiusi a Pasqua, mentre a Pasquetta molti riapriranno con orario festivo, generalmente 8:00-20:00. La conferma va cercata sul sito ufficiale inserendo il proprio indirizzo.

Bennet.

Il supermercato Bennet di San Martino Buon Albergo e gli altri in provincia rimarranno chiusi a Pasqua, ma lunedì saranno aperti, pur con orari ridotti. L’app “Bennet Spesa Online” può aiutare a verificare gli orari del punto vendita più vicino.

Carrefour.

A Verona centro e nelle aree urbane, i Carrefour Express potrebbero essere tra i pochi ad aprire anche a Pasquetta. Chiusi invece a Pasqua. Sul sito è disponibile la mappa interattiva con le aperture.

Conad.

Le aperture dei Conad a Verona e provincia variano molto: la scelta è affidata ai singoli gestori. A Pasqua la maggior parte sarà chiusa, ma non mancheranno eccezioni soprattutto nei quartieri centrali. A Pasquetta, diverse filiali riapriranno, spesso con orari ridotti.

Coop e Ipercoop.

Nell’area veronese, ad esempio al Centro Commerciale Verona Est, l’Ipercoop rimarrà chiuso a Pasqua, ma lunedì potrebbe essere aperto con orario ridotto. Come sempre, consigliata una verifica online o telefonica.

Crai.

Crai segue una logica simile a Conad: aperture a discrezione del gestore. Nei piccoli paesi della provincia alcuni punti vendita potrebbero sorprendere con l’apertura, ma meglio non rischiare: una visita al sito ufficiale è d’obbligo.

Despar.

I Despar di Verona e provincia, come quello in zona Borgo Milano, saranno chiusi domenica, ma qualcuno riaprirà lunedì, specie nelle aree a maggiore afflusso turistico. Anche in questo caso, ogni negozio fa storia a sé.

Esselunga.

A Pasqua tutti i punti vendita Esselunga saranno chiusi, inclusi quelli di Verona sud e via Fiume. A Pasquetta, invece, riapertura quasi certa con orario festivo, soprattutto nei supermercati inseriti in poli commerciali.

Famila.

Famila, presente in città e in provincia, prevede la chiusura a Pasqua, ma la maggior parte dei punti vendita sarà attiva a Pasquetta, con possibili variazioni di orario.

Il Gigante.

Nonostante sia meno presente in zona, alcuni punti vendita Il Gigante della provincia veronese potrebbero aprire sia a Pasqua che a Pasquetta. Il sito ufficiale resta il canale più affidabile per controllare.

Iper.

Nelle aree limitrofe a Verona dove Iper è presente, come a Sommacampagna o San Bonifacio, i supermercati saranno chiusi domenica e aperti lunedì con orari ridotti. Controllo consigliato anche qui.

Lidl.

A Verona e provincia, Lidl manterrà chiusi i negozi a Pasqua, ma lunedì 21 aprile sarà operativo, almeno nei punti vendita principali. Gli orari, però, potrebbero variare.

MD.

MD, presente con vari punti vendita tra Verona, Legnago e altri centri, non sarà operativo domenica, ma riaprirà lunedì, spesso dalle 8:00 alle 13:00 o alle 20:00. Occhio al cartello fuori dal punto vendita o al sito.

Pam Panorama.

Anche Pam e Panorama resteranno chiusi il giorno di Pasqua, ma riapriranno il lunedì dell’Angelo, specialmente nei centri cittadini come Borgo Venezia. Gli orari saranno festivi.

Unes e U2.

Nella provincia veronese alcuni punti vendita U2 saranno operativi a Pasquetta, ma domenica chiuderanno tutti. Gli orari di apertura possono cambiare, meglio controllare in anticipo.

In sintesi.

Pasqua (domenica 20 aprile): la quasi totalità dei supermercati sarà chiusa.

Pasquetta (lunedì 21 aprile): molti punti vendita riapriranno, ma con orari ridotti o festivi.

Consiglio utile: per evitare brutte sorprese, consultate il sito ufficiale del supermercato oppure telefonate direttamente al punto vendita prima di uscire di casa.