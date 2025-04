Esausto e disperso sul monte Baldo, con abbigliamento inadatto, turista salvato e recuperato dal Soccorso alpino.

Era esausto, dopo essersi perso sul monte Baldo, incapace di rientrare, con abbigliamento e calzature non adatte. Scattato l’allarme, immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi, con due squadre del Soccorso alpino di Verona e di Ala, per un totale di 14 persone.

L’uomo, un turista straniero, si è trovato in difficoltà a causa del freddo e del peggioramento del meteo nella zona della Forcella di Valdritta, a 2.100 metri di altitudine.

Impossibilitato a rientrare autonomamente, ha lanciato l’allarme. I tentativi iniziali di intervento con l’elicottero di Verona Emergenza sono falliti per la fitta nebbia, costringendo i soccorritori a salire a piedi. Solo verso le 20.30, una breve apertura tra le nuvole ha consentito l’arrivo dell’eliambulanza di Trento, che ha recuperato l’uomo e lo ha trasportato in ospedale per accertamenti. I soccorritori sono poi rientrati a valle a piedi.