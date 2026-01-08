Spaccata notturna a Il Quadrante Abbigliamento di Bussolengo, i ladri se ne vanno con 30mila euro di piumini di marca.

Furto con spaccata al negozio Il Quadrante Abbigliamento, attività storica con oltre trent’anni di presenza sul territorio. Nella notte tra sabato e domenica, poco prima dell’una, come riportano i quotidiani locali, un gruppo di malviventi ha sfondato la vetrina utilizzando un furgone.

L’allarme è scattato immediatamente e l’intervento tempestivo della vigilanza privata, già in zona, ha costretto i ladri alla fuga, avvenuta a forte velocità in direzione della tangenziale. Durante l’azione, il mezzo utilizzato per la spaccata ha divelto espositori e arredi all’ingresso del punto vendita. Secondo una prima ricostruzione, all’interno del negozio avrebbero agito almeno tre persone.

Il bottino, ancora in fase di quantificazione definitiva, ammonterebbe a circa 30mila euro, principalmente in piumini di marchi prestigiosi e capi di maglieria femminile, ai quali si aggiungono i danni strutturali alla vetrina e agli interni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che lungo il percorso di fuga hanno rinvenuto alcuni capi d’abbigliamento abbandonati sull’asfalto.