Montefortiana, l’attesa è quasi finita: sabato il primo brindisi

Monteforte d’Alpone, al via il “warm up” della Montefortiana con il giro dei capitelli.

Il comune di Monteforte d’Alpone scalda i motori: sabato il “Giro dei Capitelli” lancia la volata alla Montefortiana 2026. L’attesa per uno degli eventi podistici più amati del territorio veronese sta per finire. In vista dell’appuntamento clou della Montefortiana 2026, in programma dal 16 al 18 gennaio, il Comune di Monteforte d’Alpone e l’organizzazione propongono un evento speciale per entrare subito nel vivo dell’atmosfera sportiva.

Sabato 10 gennaio, con partenza alle ore 9 dall’Azienda Agricola Gini, si terrà infatti “Aspettando la Montefortiana: il Giro dei Capitelli”. Non una gara, ma un “warm up” collettivo, pensato per unire la comunità e i podisti in un momento di condivisione e sport all’aria aperta.

Il percorso tra natura e tradizione.

Il tracciato si snoda per circa 10 chilometri tra i paesaggi collinari di Monteforte. La formula è aperta a tutti: ogni partecipante potrà affrontare il percorso al passo che preferisce, scegliendo tra la corsa o una camminata veloce. Al termine della fatica, ad attendere i corridori ci sarà un meritato ristoro conviviale.

Iscrizioni e posti limitati

L’evento è a numero chiuso per garantire la migliore gestione possibile: il limite massimo è fissato a 100 partecipanti. Per assicurarsi un posto, è necessario inviare una mail qui indicando nome, cognome e data di nascita.

Tutte le informazioni dettagliate sulla manifestazione principale e sugli eventi collaterali sono consultabili sul sito ufficiale e sulla piattaforma Endu.