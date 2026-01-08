Guasto sulla linea ferroviaria a Sommacampagna, treni nel caos

8 Gennaio 2026

Un guasto tecnico alla linea ferroviaria Milano-Venezia, all’altezza di Sommacampagna, causa ritardi nei treni da e per Verona.

Mattinata difficile per pendolari e viaggiatori quella di oggi, giovedì 8: la circolazione ferroviaria, comunica la stessa Trenitalia, risulta infatti “rallentata per un inconveniente tecnico alla linea a Sommacampagna”.

I treni Alta Velocità, Eurocity e Regionali possono quindi “registrare ritardi sulla linea Milano-Venezia”. Un ulteriore “inconveniente tecnico” è stato registrato anche nei pressi della stazione di Bologna.

