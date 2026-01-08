Verona, scuole dell’infanzia comunali: iscrizioni aperte

Inglese, teatro e gommoni sull’Adige: ecco la nuova offerta delle scuole dell’infanzia di Verona, iscrizioni aperte.

Scuole dell’infanzia del comune di Verona: al via le iscrizioni ai Servizi Zerosei, sabato strutture aperte per le famiglie. Con l’avvicinarsi del nuovo anno scolastico, l’Amministrazione comunale ha definito il calendario per le iscrizioni alle 25 Scuole dell’Infanzia Comunali e alle 3 Sezioni Primavera (Bottagisio, Villa Cozza e Dall’Oca Bianca). Le domande potranno essere presentate dal 14 gennaio al 6 febbraio.

Per aiutare i genitori in questa importante scelta, il Comune ha organizzato per sabato 10 gennaio 2026 la giornata “Scuole Aperte”. Dalle ore 9:00 alle ore 12:00, tutte le strutture saranno visitabili liberamente, senza necessità di prenotazione, permettendo alle famiglie di conoscere spazi, personale e offerta formativa.

Un’offerta educativa sempre più ricca.

Dopo il successo della fase sperimentale, sono stati confermati i laboratori didattici pomeridiani, con l’ipotesi di un ulteriore ampliamento in base alle richieste.

L’arricchimento formativo passerà anche attraverso sette diverse tipologie di laboratori condotti da esperti esterni. Tra le attività di punta si confermano i corsi di lingua inglese, i laboratori di teatro, l’educazione assistita con gli animali e l’ormai celebre progetto di discesa in gommone sull’Adige, un’esperienza unica per connettere i più piccoli con il territorio.

Inclusione e innovazione metodologica.

Al centro del progetto pedagogico veronese rimane la valorizzazione del bambino attraverso il gioco e l’esplorazione attiva. Particolare cura è dedicata all’inclusione, con piani personalizzati per alunni con bisogni educativi speciali e un rafforzamento dello staff di coordinamento, che ha visto l’ingresso di due nuove figure specializzate.

Prossimi appuntamenti.

Oltre alle scuole dell’infanzia, l’attenzione resta alta su tutto il comparto educativo: il 24 gennaio 2026 (dalle 9:00 alle 13:00) sarà invece la volta dell’Open Day dedicato ai Nidi d’Infanzia e agli spazi gioco comunali.