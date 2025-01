Spacca la vetrina di un negozio con l’ombrellone ed entra per rubare: arrestato

Un 23enne è stato arrestato per tentato furto aggravato: dopo aver infranto la vetrina di un negozio era entrato per rubare.

Arrestato per tentato furto aggravato un 23enne a Verona: dopo aver scagliato la base in granito di un ombrellone contro la vetrata di un negozio, infrangendola, si era introdotto al suo interno per rubare. Il malvivente, un cittadino marocchino di 23 anni, è stato però bloccato dalla Polizia di Stato di Verona, mentre si trovava ancora all’interno dell’esercizio commerciale, ed è stato arrestato per tentato furto aggravato.

È accaduto ieri sera, domenica 12, intorno alle 23.30, in un negozio di via Berni. A dare l’allarme è stato un passante che, dopo aver notato la vetrina completamente infranta del negozio, ha contattato la Centrale Operativa della Questura, segnalando il furto in atto.

Colto sul fatto.

Quando gli Agenti delle Volanti sono giunti sul posto, hanno trovato i locali del negozio a soqquadro e la cassa aperta. All’interno del magazzino dell’esercizio commerciale gli operatori hanno individuato il malvivente, ancora intento a rovistare tra gli scaffali e ad occultare la merce nel suo zaino.

Sottoposto a perquisizione personale da parte dei poliziotti, gli agenti hanno rinvenuto nelle sue tasche una pinza in metallo e una tronchesina, mentre all’interno dello zaino che aveva con sé, i poliziotti hanno rinvenuto numerosi articoli appena sottratti: diversi auricolari, carica batterie, adattatori, portachiavi e molti altri oggetti in vendita nell’esercizio commerciale.

Ultimati gli accertamenti, il malvivente – un cittadino marocchino di 23 anni gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio – è stato arrestato per tentato furto aggravato e denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Questa mattina, dopo la convalida dell’arresto, il Giudice ha disposto l’obbligo di dimora in Sicilia.