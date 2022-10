Sofia Mancini e Francesco D’Aversa erano scomparsi da lunedì sera.

E’ finita nel peggiore dei modi: Sofia e Francesco sono morti. Nella mattinata di oggi, giovedì, è stata trovata l’auto, la Fiat 500 color avorio con targa della Repubblica Ceca, sulla quale si erano allontanati lunedì sera Sofia Mancini e Francesco D’Aversa, i due giovani scomparsi dopo una serata sulle Torricelle.

L’auto era in fondo a una scarpata, a lato della strada, sulla provinciale 450, in direzione Affi, nei pressi del ristorante Due Laghi. Completamente distrutta. E’ stata una squadra di Veneto Strade a individuare il mezzo capovolto, seminascosto in mezzo ai rovi. Al loro interno i corpi ormai senza vita di Sofia, 19enne di Costermano, e di Francesco, 24 anni, di Verona. L’ipotesi più probabile è che i due siano finiti fuori strada a causa di un drammatico incidente la sera stessa di lunedì, mentre stavano recandosi a Costermano dove abitava la giovane.