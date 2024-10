Sicilia più vicina, nuova destinazione per l’aeroporto Catullo

Da e per Trapani Birgi: nuova destinazione per l’aeroporto Catullo di Verona.

Nuova rotta per l’aeroporto Catullo di Verona: al TTG di Rimini, una delle principali fiere internazionali del turismo, l’aeroporto di Trapani Birgi, gestito da Airgest, è stato infatti annunciato un nuovo importante accordo con la compagnia aerea Go To Fly.

Dopo l’introduzione della rotta Trapani-Forlì, attiva con due frequenze settimanali, la compagnia ha deciso di espandere la propria offerta aggiungendo la tratta Trapani-Verona. Il nuovo collegamento sarà operativo dal 2 dicembre all’11 gennaio, con ripresa prevista a marzo 2024 per la stagione estiva, sempre con due voli settimanali, il sabato e il lunedì.