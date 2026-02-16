Scontri prima di Pisa Verona, denunciati 121 ultras gialloblù

Denuciati 121 ultras gialloblù per gli scontri prima di Pisa Verona.

Sono 121 gli ultras del Verona denunciati a vario titolo per i violenti scontri avvenuti lo scorso 18 ottobre, poco prima della partita tra Pisa e i gialloblù, quando è scoppiata una rissa che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Subito dopo i fatti, i tifosi coinvolti erano stati fermati e identificati. Le successive indagini condotte dalla Digos, come riporta il quotidiano La Nazione, hanno permesso di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. Fondamentale l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza e dei filmati realizzati dalla polizia scientifica, che hanno consentito di individuare i sostenitori scaligeri che hanno partecipato attivamente agli scontri.

Alla luce degli accertamenti, il Questore di Pisa ha avviato l’istruttoria per l’adozione dei Daspo nei confronti di tutti i soggetti segnalati alla Procura.