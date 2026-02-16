Castelnuovo del Garda e Sona ospitano una leggenda del ciclismo

Sport, impegno e memoria: il Comune di Castelnuovo ospita il bicampione del mondo di ciclismo.

Castelnuovo e Sona in sella con il mito: Gianni Bugno, leggenda del ciclismo, si racconta in una serata evento. Ci sono campioni che restano nel cuore degli appassionati non solo per le vittorie, ma per lo stile e l’umanità che hanno saputo trasmettere sui pedali. Lunedì 23 febbraio, alle ore 19.15, la sala civica Libertà di Castelnuovo del Garda aprirà le porte a una vera icona dello sport internazionale: Gianni Bugno.

L’incontro, promosso in sinergia dai Comuni di Castelnuovo del Garda e Sona, promette di essere un viaggio emozionante tra i ricordi e le sfide di un uomo che ha scritto pagine indelebili del ciclismo. Bugno, indimenticabile campione del Mondo nel 1991 e 1992 e trionfatore del Giro d’Italia nel 1990, condividerà la propria esperienza sportiva e umana, offrendo uno sguardo privilegiato dietro le quinte delle grandi corse.

Ospiti e testimonianze.

Ad accogliere il campione saranno i sindaci Davide Sandrini (Castelnuovo) e Gianfranco Dalla Valentina (Sona). La serata sarà ulteriormente arricchita dalla presenza di Maurizio Molinari, ex compagno di squadra di Bugno e oggi ispettore dei percorsi del Giro d’Italia, che porterà la sua competenza tecnica sulle dinamiche delle competizioni odierne.

Nel nome di Giuseppe Pancera.

L’iniziativa non è casuale, ma affonda le radici in una tradizione ciclistica condivisa e radicata nel territorio. Castelnuovo e Sona sono infatti unite dal legame ideale con la figura di Giuseppe Pancera, il leggendario ciclista che nel 1929 conquistò il secondo posto al Tour de France. Entrambi i Comuni hanno dedicato a Pancera un impianto sportivo, segno di un’identità territoriale che vede nello sport un pilastro educativo.

Un’opportunità per i giovani.

Il sindaco Davide Sandrini ha espresso: «Questo incontro è un’opportunità preziosa per la nostra comunità, in particolare per i giovani, che potranno ascoltare dalla viva voce di un protagonista il valore dell’impegno, del sacrificio e della passione».

L’appuntamento è a ingresso libero.