Ruba 12 stecche di sigarette al duty free del Catullo, arrestato 49enne

Ladro seriale ruba 12 stecche si sigarette al duty free dell’aeroporto Catullo di Verona: arrestato.

Nella serata di venerdì 18 ottobre, un uomo – un italiano di 49 anni – è stato arrestato dalla polizia di Stato in servizio all’aeroporto Catullo di Verona-Villafranca per aver tentato di sottrarre diverse stecche di sigarette dal duty free dell’aeroporto.

L’uomo, in possesso di un biglietto aereo valido diretto a Tirana, ha superato i controlli di sicurezza dell’aeroporto scaligero, per poi recarsi all’interno del duty free del terminal delle partenze con un solo scopo: quello di sottrarre le stecche di sigarette esposte sugli scaffali.

Colto sul fatto.

Aggirandosi tra la merce esposta per diversi minuti, l’uomo ha subito destato il sospetto del personale di polizia di vigilanza aeroportuale. Tenuto d’occhio dai poliziotti, il 49enne è stato colto nell’atto di prelevare diverse stecche di sigarette e di riporle all’interno di un borsone che aveva con sé – usato come bagaglio a mano. Senza passare dalle casse per il pagamento della merce asportata, l’uomo ha subito tentato di allontanarsi dal duty free, cercando così di guadagnarsi l’uscita dall’aeroporto.

Bloccato immediatamente dagli agenti della polizia di Frontiera, è stato accompagnato negli appositi uffici e sottoposto a perquisizione: all’interno del suo borsone, sono state rinvenute ben 12 stecche di sigarette del valore complessivo di circa 600 euro.

Al termine degli accertamenti, il 49enne è risultato essere già noto alle Forze dell’Ordine. Da anni, infatti, il l’uomo era dedito al compimento di furti di sigarette negli aeroporti del Nord Italia – tutti commessi utilizzando lo stesso modus operandi: acquistava un biglietto aereo valido, ma con il solo scopo di accedere al duty free e sottrarre la merce esposta – fatti per cui era già stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

Il 49enne è stato quindi arrestato per tentato furto aggravato su disposizione del Pubblico Ministero di turno, in attesa del rito direttissimo. Sabato mattina, il giudice ha convalidato l’arresto.