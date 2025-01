Ruba svariati prodotti all’Unieuro di Soave, 33enne finisce in manette

Soave, 33enne arrestato: aveva rubato merce per 320 euro all’interno di Unieuro.

Nella tarda serata di ieri, lunedì 20 gennaio, i carabinieri di San Bonifacio hanno arrestato un 33enne, italiano, residente nel vicentino e già noto alle forze dell’ordine, che dopo aver sottratto svariati prodotti esposti in vendita all’interno dell’“Unieuro” di Soave, a cui aveva rimosso il sistema antitaccheggio, riusciva a guadagnare la fuga superando le casse del negozio; tuttavia, veniva notato e inseguito da un addetto alle vendite che contattava immediatamente le forze dell’ordine tramite il numero di emergenza 112.

I carabinieri, arrivati sul posto in pochi minuti, sono riusciti a rintracciare l’uomo, che si era nascosto poco distante, trovato ancora in possesso della refurtiva celata nello zaino indossato. La merce asportata, per un valore di 320 euro, è stata contestualmente restituita al legittimo proprietario.

L’arrestato questa mattina, come da direttive della Procura della Repubblica scaligera, è comparso dinanzi il Tribunale di Verona, che ha provveduto a convalidare l’arresto e ad applicare la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria quotidiano. Il processo sarà definito a inizio marzo.