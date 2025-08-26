Ruba bottiglie di birra al supermercato, 30enne arrestato per rapina

Un 30enne arrestato per rapina dopo aver rubato uno zaino e alcune bottiglie di birra al supermercato di Cologna Veneta.

Ruba zaino e birra al supermercato: i carabinieri di Cologna Veneta hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino marocchino di 30 anni per “rapina impropria, resistenza e minacce a pubblico ufficiale”.

Erano da poco trascorse le 20 quando all’utenza 112 della Centrale operativa dei carabinieri di Legnago veniva segnalata una rapina appena consumata presso un supermercato di Cologna Veneta: un individuo, di origine magrebina, si era appropriato di uno zaino e alcune bottiglie di birra, utilizzando una di esse per minacciare il vigilante e allontanarsi senza pagare il conto.

Sul posto è intervenuta tempestivamente la pattuglia della locale Stazione che, raccolte le prime informazioni, iniziava le ricerche dell’autore della rapina, che veniva rintracciato poco dopo, non molto lontano dal luogo del reato; lo straniero, per sottrarsi al controllo, iniziava a minacciare e a spingere i carabinieri intervenuti, i quali però – dopo qualche secondo lo immobilizzavano e arrestavano, recuperando tutta la refurtiva.

La persona arrestata, al termine delle formalità di rito, è stata trattenuta temporaneamente presso le camere di sicurezza del Comando di Legnago, e – nel corso dell’udienza con rito direttissimo – la Procura della Repubblica di Verona ha chiesto e ottenuto la convalida dell’arresto e la condanna ad 1 anno e 6 mesi di reclusione con pena sospesa.

Controlli a Legnago.

Inoltre continuano i servizi di controllo del territorio dei carabinieri a Legnago; nel week end appena trascorso, in un servizio svolto congiuntamente alla polizia locale sono stati controllati numerosi cittadini stranieri e 2 esercizi commerciali ubicati nel centro storico, in una zona nella quale nelle ultime settimane erano state segnalate alcune liti e la presenza di persone moleste; inoltre un cittadino è stato deferito per “resistenza a pubblico ufficiale”. Controllati anche numerosi veicoli.