A Case Nuove, si cammina più sicuri: il nuovo progetto

Più sicurezza a San Martino Buon Albergo: nuovi attraversamenti pedonali a Case Nuove.

San Martino Buon Albergo, nuovi attraversamenti pedonali a Case Nuove: più sicurezza per studenti e famiglie. Un occhio di riguardo per chi ogni giorno si sposta a piedi nel quartiere. Il Comune infatti, ha approvato una variante al progetto degli attraversamenti pedonali che prevede l’estensione del percorso protetto fino a via Pontara Sandri, collegandolo direttamente con via Zeviana.

La modifica consente di rendere più sicuri i movimenti quotidiani di studenti e famiglie diretti a scuola o ai servizi di quartiere, ampliando la rete di attraversamenti e riducendo i punti critici della viabilità.

Riqualificazione.

L’intervento si inserisce in un piano più ampio di riqualificazione della mobilità pedonale e ciclabile di Case Nuove, area che negli ultimi anni ha vissuto disagi legati ai cantieri TAV. Oltre al potenziamento dei percorsi pedonali, è prevista la sistemazione di via Pontara Sandri e la realizzazione della nuova mensa della scuola Todaro.

Resta confermata anche la costruzione della passerella ciclopedonale sul fossato Rosella, che collegherà via Baracca con via Colombo. L’opera subirà un rinvio a causa di ritardi nella produzione del manufatto metallico da parte della ditta incaricata: l’amministrazione ha chiesto la ripresa dei lavori non appena superati gli ostacoli tecnici.