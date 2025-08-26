Grande Teatro Verona: al via la campagna abbonamenti

Al Nuovo il sipario si rialza: abbonamenti e programma del Grande Teatro di Verona.

La stagione numero 39 del Grande Teatro di Verona parte dal 4 novembre 2025 al 29 marzo 2026: programma e abbonamenti. Il Teatro Nuovo ospiterà otto spettacoli per un totale di 48 rappresentazioni. Il tutto in una rassegna che porta in città grandi nomi della scena nazionale e internazionale, tra classici immortali e nuove drammaturgie.

Abbonamenti e biglietti.

Rinnovi: fino al 16 settembre 2025. Nuovi abbonamenti: dal 25 settembre al 15 ottobre. Biglietti singoli: in vendita dal 20 ottobre.

Dove acquistare.

Teatro Nuovo: fino al 30 agosto (lun-sab 16.30-20; mar e ven anche 10-13). Dal 1° settembre (lun-ven 15.30-19.30; mar e ven anche 11-13). Box Office Verona, via Pallone 16: lun-ven 9.30-12.30 e 15.30-19; sab 9.30-12.30. Info prezzi su www.teatrostabileverona.it, www.boxofficelive.it e www.boxol.it/boxofficelive.

Il cartellone 2025/26.

4 – 9 novembre. RITORNO A CASA di Harold Pinter. Regia Massimo Popolizio, con Massimo Popolizio, Christian La Rosa, Gaja Masciale, Paolo Musio, Alberto Onofrietti, Eros Pascale.

18 – 23 novembre. ILIADE. IL GIOCO DEGLI DEI. Con Alessio Boni, Iaia Forte, Haroun Fall, Jun Ichikawa e altri. Regia Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Marcello Prayer.

9 – 14 dicembre. MEIN KAMPF di e con Stefano Massini. Un’indagine lucida e spietata sul potere delle parole, a 100 anni dal testo che segnò la storia.

6 – 11 gennaio. SHERLOCK HOLMES – IL MUSICAL. Con Neri Marcorè e un ricco cast. Un’avventura brillante tra mistero e musica.

27 gennaio – 1 febbraio. IL MEDICO DEI MAIALI. Testo e regia di Davide Sacco, con Luca Bizzarri, Francesco Montanari e altri.

10 – 15 febbraio. FRANCISCUS, IL FOLLE CHE PARLAVA AGLI UCCELLI. Di e con Simone Cristicchi. Canzoni inedite scritte con Amara, un viaggio poetico e spirituale.

24 febbraio – 1 marzo. MIRANDOLINA di Marina Carr. Traduzione di Monica Capuani, regia Caitríona McLaughlin.

24 – 29 marzo. NOVEMBER di David Mamet. Con Luca Barbareschi, Chiara Noschese, Simone Colombari e altri. Regia Chiara Noschese.

Un cartellone tra classici e contemporanei.

Dal premio Nobel Harold Pinter al mito di Omero, passando per Massini, Cristicchi e Neri Marcorè, fino alla drammaturgia di Marina Carr e al pungente Mamet: la rassegna si conferma un punto di riferimento nel panorama nazionale, fedele alla sua tradizione avviata nel 1986 dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Verona.

Gli attori incontrano il pubblico.

Come di consueto, ogni giovedì pomeriggio alle 18 gli attori incontreranno il pubblico, per un dialogo diretto tra palco e platea. Info e aggiornamenti: www.spettacoloverona.it, www.teatrostabileverona.it, www.comune.verona.it.