Ciclista 50enne vittima di una rovinosa caduta su un sentiero a Torri del Benaco.

Mattinata difficile quella di oggi, sabato 20, sul lago di Garda: poco prima del grave incidente tra un’auto e una moto a Malcesine, sulla Gardesana, una persona, un uomo di circa 50 anni, è rimasta ferita Torri del Benaco a causa di una caduta in bici.

Secondo quanto ricostruito, poco dopo mezzogiorno un ciclista è rimasto vittima di una caduta mentre stava percorrendo in bicicletta un sentiero dalle parti di Torri del Benaco. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Soccorso alpino e i soccorritori del Suem 118, che hanno trasportato lo sfortunato ciclista in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento.

++ notizia in aggiornamento ++