Incidente tra auto e moto sulla Gardesana a Malcesine.
Incidente sulla Gardesana nella tarda mattinata di oggi, sabato 20 settembre, nel territorio del comune di Malcesine. Poco dopo le 13, secondo una prima ricostruzione, un’auto e una moto si sono scontrate, per cause ancora da accertare, mentre percorrevano la Gardesana.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con ambulanza ed elicottero di Verona emergenza. Il motociclista è stato elitrasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica dell’incidente.
++ notizia in aggiornamento ++