Un lupo è stato abbattuto nella notte dalla Forestale in Lessinia, nel comune di Ala, a due passi dal Veronese: è la prima volta.

Nella notte tra venerdì e sabato, in un pascolo vicino a malga Boldera, nel Comune di Ala, a due passi dal confine con il Veronese e la Lessinia, il Corpo forestale del Trentino ha abbattuto un lupo maschio adulto mentre tentava di predare un bovino. L’intervento, annunciato dalla Provincia autonoma di Trento, è avvenuto in esecuzione del decreto firmato il 4 settembre dal presidente Maurizio Fugatti.

La decisione si basa sulla legge provinciale e sul parere favorevole di Ispra, che ha confermato la sussistenza delle condizioni previste dalla Direttiva Habitat. Anche il Consiglio di Stato aveva respinto la richiesta di sospensione avanzata da alcune associazioni animaliste. L’obiettivo, sottolinea la Provincia di Trento, è “prevenire ulteriori danni economici e sociali senza compromettere la conservazione della specie”.