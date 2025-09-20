Incidente in campagna con il trattore, agricoltore grave all’ospedale

Scritto da: Redazione 20 Settembre 2025

Ancora un incidente con il trattore nelle campagne veronesi, a Oppeano: un ferito in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento.

Ancora un incidente con il trattore nelle campagne veronesi: è successo intorno alle 11.30 a Villafontana, nel comune di Oppeano, per motivi ancora da ricostruire.

I soccorritori sono intervenuti con ambulanza ed elicottero di Verona emergenza: la persona ferita in modo serio a causa del trattore, un uomo di 67 anni, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento a Verona.

++ notizia in aggiornamento ++

TEMI:

Note sull'autore

Redazione
SHARE TWEET PIN SHARE