Ritrovata la 16enne che era scomparsa dalla comunità alloggio di Caprino

Rientrata nella sua casa di Mestre, dove vive con la madre malata, la 16enne scomparsa dalla comunità alloggio di Caprino.

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda della 16enne che si era allontanata l’11 novembre dalla comunità alloggio di Caprino Veronese, facendo perdere le proprie tracce. La ragazza è rientrata autonomamente nella tarda serata di ieri nella sua abitazione di Mestre, dove vive la madre malata.

L’allarme per la scomparsa era stato lanciato dalla Prefettura di Verona, e le ricerche si erano estese anche alla provincia veneziana, dove la giovane aveva sempre vissuto prima del trasferimento nella comunità, deciso per consentirle di proseguire gli studi sotto la tutela di un tutore legale. La decisione era stata presa a causa delle difficoltà familiari, aggravate dalla scomparsa prematura del padre. La sorella maggiore della giovane risiede in Svizzera, a Losanna.