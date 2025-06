Domenica l’arrivo a Verona degli italiani presenti in Israele.

Atterreranno all’aeroporto di Verona gli italiani che rientrano da Israele. Per facilitare il rientro in Italia dei cittadini italiani attualmente presenti in Israele, l’Unità di Crisi della Farnesina ha infatti annunciato l’organizzazione di un volo charter previsto per domenica 22 giugno da Sharm el Sheikh (Egitto) con arrivo a Verona. L’iniziativa, rivolta esclusivamente a cittadini italiani e loro familiari in possesso di passaporto Ue, prevede un trasferimento via terra da Tel Aviv o Gerusalemme fino all’aeroporto egiziano.

I connazionali registrati sul portale “Dove Siamo nel Mondo” e sull’app “Viaggiare Sicuri” riceveranno un Sms con un link a un modulo da compilare per aderire all’iniziativa. I costi del viaggio, pari a 500 euro comprensivi del trasferimento interno, sono interamente a carico dei partecipanti. Per il primo volo sono disponibili 150 posti.