Tragedia nell’Astico: annegato un 28enne veronese

Fiume mortale: 28enne Veronese è annegato sotto gli occhi di tutti, forse un malore.

Un ragazzo di 28 anni, residente nel Veronese, è annegato giovedì pomeriggio 19 giugno, mentre faceva il bagno nel fiume Astico, ad Arsiero, in provincia di Vicenza. Il giovane è morto in un tratto del torrente “Pria Park”, meta estiva molto frequentata per le sue pozze profonde e le acque cristalline ma gelide.

Stando alle prime ricostruzioni, il 28enne di origini straniere ma da tempo residente nella provincia scaligera — sarebbe stato colto da un malore poco dopo essersi immerso. L’area presenta profondità fino a nove metri e forti escursioni termiche che possono mettere a dura prova anche chi è in buona salute.

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto è intervenuto il Suem 118 con un elicottero decollato da Treviso. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo con massaggi cardiaci e manovre salvavita, ma ogni sforzo è stato vano. Il medico non ha potuto fare altro che dichiararne il decesso.