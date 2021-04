Contagi in calo del 14,5% in Veneto secondo il rapporto Gimbe.

Migliorano i dati dei contagi Covid in Veneto, come anticipato anche dal governatore Zaia nel consueto punto stampa. Secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe, in Veneto nella settimana tra il 31 marzo e il 6 aprile i nuovi contagi sono calati del 14,5% rispetto ai sette giorni precedenti. In miglioramento anche il dato sugli attualmente positivi ogni 100mila abitanti, ora a 758. I posti letto occupati negli ospedali veneti sono il 29% del totale, il 30% le terapie intensive. Migliora nello stesso periodo anche il Friuli Venezia Giulia, che secondo i dati Gimbe avrebbe ormai numeri da zona arancione.

In Italia, la variazione di nuovi casi vede un -11.1% fra il 31 marzo e il 6 aprile. Il dato, tuttavia, è in parte falsato. “Per la terza settimana consecutiva – dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – continua la lenta discesa dei nuovi casi, anche se il calo degli ultimi giorni è sovrastimato per il tracollo dell’attività di testing durante il periodo pasquale: -128.141 persone testate rispetto alla settimana precedente e -304.499 rispetto a quella ancora prima”.

