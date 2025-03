Gelate e correnti artiche, arriva l’ultimo colpo di coda dell’inverno

Colpo di coda dell’inverno anche a Verona e dintorni: ecco le previsioni meteo per le prossime ore, gelate in arrivo.

L’inverno ci prova fino all’ultimo: le previsioni meteo indicano infatti l’arrivo anche su Verona di un ultimo colpo di coda della stagione fredda, con tanto di gelate in pianura e neve in montagna. Durante la prima parte di questa settimana, come spiegano gli esperti di meteo4verona, avremo un brusco calo delle temperature a causa di un impulso di aria molto fredda proveniente da est.

L’ingresso di queste correnti di origine artica sarà piuttosto rapido e accompagnato da vento di bora e da una moderata variabilità. Ci attendiamo già dal pomeriggio di oggi, lunedì 17, rovesci a macchia di leopardo piovosi in pianura e nevosi dalle quote collinari, a tutti gli effetti le condizioni atmosferiche torneranno ad essere pienamente invernali, un ultimo colpo di coda di una stagione.

Mercoledì mattina, con la cessazione delle correnti orientali, si potranno verificare gelate in pianura, successivamente avremo un graduale aumento delle temperature a tutte le quote che già tra venerdì e sabato ritorneranno nelle medie del periodo.