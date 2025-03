I percorsi del benessere sono a Verona, vicino “a casa tua”

Nuovi percorsi del benessere a Verona per camminare insieme e stare in salute.

A partire da maggio, nelle Circoscrizioni 4, 7 e 8 di Verona, prenderà il via il progetto “I percorsi del benessere vicino a casa tua”. Si tratta di un’iniziativa che punta a fare muovere le persone in modo sicuro e piacevole. L’obiettivo è creare gruppi di cammino aperti a tutti, indipendentemente dall’età, per promuovere uno stile di vita sano attraverso il movimento all’aria aperta.

Per rendere possibile questo progetto, il Comune di Verona ha lavorato alla sistemazione di diversi percorsi, migliorandone la sicurezza e la fruibilità. Inoltre, il 29 marzo, al Centro di San Michele, si svolgerà la formazione dei working leader, figure che guideranno i gruppi di cammino nelle diverse zone della città.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune, le Circoscrizioni, l’Università di Verona – Corso di Scienze Motorie, l’Uisp (Unione Italiana Sport per Tutti) e altre associazioni locali. Un supporto fondamentale arriva anche dai medici di base, che aiuteranno a diffondere l’importanza dell’attività fisica per la salute.

Il progetto rientra nelle attività di Verona Città Sane Oms, con lo scopo di rendere la città un luogo sempre più vivibile, favorendo benessere e socializzazione. Camminare regolarmente aiuta a mantenersi in forma, riduce lo stress e migliora la qualità della vita.