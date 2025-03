Scoperta etica: organoidi tumorali 3D per “anticipare” le malattie

Organoidi tumorali 3D: le nuove “cavie” da laboratorio per “anticipare” le malattie .

Al World Health Forum si è parlato di organoidi, miniature di organi e tessuti umani realizzate in laboratorio, per “anticipare” le malattie. Queste tecnologie all’avanguardia stanno rivoluzionando la ricerca medica, permettendo di studiare le malattie e testare nuovi farmaci in modo più preciso ed etico.

L’evento, che si è svolto al Padova Congress, ha ospitato nove sessioni dedicate a questo tema, con esperti provenienti dal mondo della scienza e della medicina. L’iniziativa è stata fortemente sostenuta dalla Regione Veneto, che si distingue per l’eccellenza nel settore sanitario e per il suo ruolo nella medicina moderna.

L’Assessore alla Sanità del Veneto, Manuela Lanzarin, ha sottolineato l’importanza di un approccio integrato alla salute, noto come “One Health”, che considera non solo l’uomo, ma anche l’ambiente e gli animali. Il forum affronta temi cruciali come l’invecchiamento della popolazione, le malattie croniche e le nuove sfide sanitarie, coinvolgendo scienziati, università e istituzioni in un dibattito multidisciplinare.