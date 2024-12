Blitz di polizia e carabinieri a Veronetta e in stazione: un arrestato e due espulsi

Operazione di carabinieri e polizia di Stato nelle zone ritenute calde di Verona: a Veronetta e in stazione Porta Nuova.

Martedì pomeriggio polizia e carabinieri hanno messo in campo un’operazione congiunta nella zona della stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova e nel quartiere di Veronetta, che ha visto la collaborazione anche della polizia locale e della Guardia di finanza. In totale sono 75 le persone identificate, 5 gli esercizi pubblici controllati, 5 le contestazioni amministrative e 2 i cittadini stranieri destinatari di un decreto di espulsione.

In particolare, a seguito del controllo degli avventori di una sala scommesse di corso Venezia, sono stati individuati due cittadini stranieri che, all’atto del controllo, sono stati trovati in possesso di una modica quantità di hashish. Per questo motivo, è stata loro contestata la violazione amministrativa e sono stati segnalati alla locale Prefettura.

Arrestato un 38enne.

In merito a tale controllo, gli operatori della Squadra Mobile scaligera hanno arrestato uno dei due cittadini stranieri – un uruguayano di 38 anni, pluripregiudicato e irregolare nel territorio nazionale – nei cui confronti pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla locale Procura della Repubblica. Ultimati gli accertamenti, il 38enne è stato accompagnato presso il carcere di Montorio, dove dovrà espiare la pena di due anni, un mese e tredici giorni di reclusione per i reati di rapina in concorso e lesioni personali aggravate, commessi a Verona il 5 ottobre 2022.

In vicolo Madonnina, presso il parco Maddalena, è stata invece contestata la sanzione amministrativa a carico di un cittadino straniero trovato in possesso di modica quantità di eroina detenuta per uso personale. In via XX settembre, è stata elevata la stessa sanzione amministrativa anche a carico di un cittadino tunisino di 42 anni, pluripregiudicato, e di un cittadino senegalese di 29 anni poiché trovati rispettivamente in possesso di modica quantità di eroina e di hashish.

Tra i cittadini stranieri sottoposti a controllo, 2 sono risultati irregolari sul territorio nazionale e nei confronti degli stessi si è provveduto all’immediato decreto di espulsione: si tratta di due cittadini tunisini di 50 e 47 anni. Quest’ultimo, a seguito di convalida del provvedimento da parte del Giudice di Pace, ieri è stato accompagnato alla frontiera.