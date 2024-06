C’è anche un’azienda veronese, la Diamant srl di Bonferraro, nella trionfale cavalcata dello sloveno Tadej Pogačar al Giro d’Italia.

C’è un po’ di Verona nella trionfale cavalcata di Tadej Pogačar al Giro d’Italia: dietro l’emozionante vittoria c’è infatti l’azienda veronese Diamant Srl di Bonferraro di Sorgà, che produce già da diversi anni le calzature per il campione sloveno.

“Pogačar si è rivolto a noi alcuni anni fa – spiega Nicola Minali, ex ciclista originario di Isola della Scala e ora responsabile del reparto di Ricerca e Sviluppo di DMT cycling – perché aveva l’esigenza di avere una scarpa con i lacci e grazie al nostro know how tecnologico, abbiamo realizzato un primo prototipo con cui poi ha vinto il suo primo Tour de France! Dal confronto costante con Pogačar ci siamo spinti sempre più in alto, abbiamo perfezionato sempre di più il prodotto, e quest’anno sono nate le nuove scarpe Pogi’s che sono disponibili per tutti i ciclisti.”

Oltre alla linea di calzature DMT Cycling, l’azienda produce anche una gamma di bici di alta fascia con il marchio MCipollini, grazie all’accordo con l’ex ciclista Mario Cipollini. E a tal proposito l’ultimo gioiello creato dall’azienda, la bici da strada “Itaca”, sarà in vendita dal prossimo 25 giugno 2024.

Le bici di Mario Cipollini.

Dal canto suo, Mario Cipollini ha spiegato perché le biciclette, e in particolare i telai, che realizza insieme all’azienda veronese possono essere considerati tra i più pregiati sul mercato: “Li realizziamo in monoscocca, ovvero da uno stampo unico, grazie a una lavorazione lunga e complessa – ha spiegato l’ex velocista toscano, tra i più vincenti della storia del ciclismo -. Gli altri presenti sul mercato sono spesso composti fissando il carro posteriore mediante colle con l’avantreno del telaio e questo trattamento rende la struttura più incline al deterioramento nel lungo periodo. Noi, invece, siamo stati i primi a pensare e mettere sul mercato questa soluzione innovativa. In più, la produzione si sviluppa tutta in Europa, cosa di cui siamo particolarmente orgogliosi. Stiamo lavorando per far capire a tutti quanto le nostre biciclette siano avanzate e pregiate”.