Piazza Erbe, fa razzia di borse: arrestato 32enne

Furto a Verona, ladro di borse in azione in piazza Erbe: la sua corsa finisce con l’arresto.

Furto in piazza Erbe a Verona, ladro in fuga bloccato dalla polizia: arrestato 32enne con 14 borse rubate. Pensava di farla franca dopo aver arraffato un’intera fila di borsette da una bancarella in piazza Erbe, ma la sua corsa è finita poco dopo in via Cairoli. È successo nel tardo pomeriggio di ieri 15 maggio, intorno alle 17.40, quando un 32enne di origine srilankese è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver rubato merce per oltre 500 euro.

Il colpo è avvenuto in pochi istanti, approfittando di un attimo di distrazione della commessa. Il ladro ha afferrato 14 borse da donna – tutte legate tra loro – ed è scappato di corsa, inseguito dal nipote del titolare che aveva assistito alla scena.

La fuga, però, è durata poco: nei paraggi si trovavano alcuni agenti in borghese della Squadra Mobile, impegnati nei consueti controlli contro furti e borseggi nel centro storico. Intercettato il fuggitivo, i poliziotti si sono messi all’inseguimento e lo hanno fermato dopo alcune centinaia di metri. Inutili i tentativi del ladro di disfarsi del bottino durante la corsa: le 14 borse, dal valore complessivo di circa 560 euro, sono state recuperate e restituite al commerciante.

Portato negli uffici di Lungadige Galtarossa, l’uomo – irregolare in Italia e già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati – ha atteso l’udienza per direttissima. Questa mattina 16 maggio, il giudice ha convalidato l’arresto.