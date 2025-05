Sabato e domenica Forte Gisella sarà il paradiso dei bambini: torna la loro Festa di Primavera.

Dopo il successo delle scorse edizioni, torna anche quest’anno la Festa di Primavera dei Bambini a Forte Gisella, sabato 17 e domenica 18 maggio. Due giornate interamente dedicate ai più piccoli e alle loro famiglie, con un ricco programma di attività ludiche, laboratori creativi, musica dal vivo e spettacoli. L’ingresso alla manifestazione è libero.

L’iniziativa è promossa e patrocinata dalla Quarta Circoscrizione dal Comune di Verona, con l’obiettivo di valorizzare uno dei luoghi più affascinanti e suggestivi del territorio del quartiere. Forte Gisella, infatti, è un importante sito storico della città: costruito nella seconda metà dell’Ottocento in epoca asburgica, rappresenta un patrimonio architettonico e culturale di grande rilievo, oggi sempre più aperto alla cittadinanza come spazio per eventi e momenti di aggregazione.

Il programma.

Sabato 17 maggio si aprirà alle ore 16 con giochi gonfiabili, una divertente pista per macchinine elettriche, e l’area bar attrezzata con panche e tavoli, dove sarà possibile rilassarsi e gustare qualche spuntino.

Alle 16:30, prenderà il via il primo laboratorio per bambini a cura della Ludoteca Il Dinosauro, della durata di circa un’ora.

A seguire, alle 17:30, i piccoli ospiti potranno scatenarsi nello spettacolo di Baby Dance, sempre curato dalla Ludoteca.

La serata si concluderà in musica: a partire dalle ore 18:30, il duo Ukurukukù, formato da Leo Frattini e Nicola Monti, porterà sul palco la propria energia con uno spettacolo di musica dal vivo pensato per coinvolgere grandi e piccoli.

Domenica 18 maggio l’evento ripartirà alle ore 11 sempre con giochi gonfiabili, pista elettrica, area bar e, per l’intera giornata, anche la presenza di food truck, pronti a servire pranzi e merende.

Alle 11:30, andrà in scena lo spettacolo di magia e bolle con l’artista Elettra Petronilli, che intratterrà il pubblico per circa un’ora e mezza con la sua atmosfera incantata.

Nel pomeriggio, alle 16, torneranno i laboratori creativi a cura della Ludoteca Il Dinosauro, seguiti alle 17:30 da un secondo momento di Baby Dance, sempre pensato per far divertire i più piccoli.