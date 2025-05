Castelnuovo del Garda: stretta sull’alcol nei fine settimana

Castelnuovo del Garda, spiagge “sobrie” nei weekend estivi: scatta il divieto “bevande alcoliche”.

Con l’arrivo dell’estate, a Castelnuovo del Garda cambia la musica sulle spiagge: da sabato 24 maggio a lunedì 22 settembre 2025, durante i fine settimana, sarà vietato consumare bevande alcoliche nei tratti di litorale comunale. La misura è stata introdotta da un’ordinanza firmata dal sindaco Davide Sandrini, con l’obiettivo di garantire sicurezza, decoro e tranquillità nelle aree pubbliche maggiormente frequentate.

Stop vetro e lattine.

Il provvedimento impone lo stop non solo al consumo, ma anche alla detenzione di alcolici tutti i sabati e le domeniche fino alle 6 del lunedì mattina, su tutte le spiagge e i lidi del territorio comunale. Niente eccezioni nemmeno per le bevande non alcoliche se contenute in bottiglie di vetro o lattine, considerate potenzialmente pericolose in contesti affollati. L’unica deroga è prevista per i locali autorizzati alla somministrazione, purché il consumo avvenga nelle loro aree di competenza.

Vietati anche gli impianti audio portatili.

Ma il giro di vite non si ferma qui: vietati anche gli impianti audio portatili che potrebbero disturbare il riposo e la quiete dei frequentatori delle spiagge, specialmente nelle ore serali.

Un’azione che rientra in una più ampia strategia di prevenzione e controllo del territorio in vista dell’aumento dei flussi turistici nei mesi caldi, e che mira a evitare eccessi e situazioni di degrado, spesso legati all’abuso di alcol.

L’amministrazione invita cittadini e turisti a rispettare le nuove regole, che verranno monitorate dalle forze dell’ordine locali. Le sanzioni per i trasgressori saranno applicate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.