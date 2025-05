San Martino Buon Albergo: incontro per sostenere le vittime di reato

San Martino Buon Albergo tende la mano alle vittime di reato: incontro con Rete Dafne

Il comune di San Martino Buon Albergo propone un incontro per sostenere le vittime di reato con Rete Dafne Verona. Un momento di informazione e sensibilizzazione aperto alla cittadinanza per conoscere i servizi di ascolto, sostegno e accompagnamento rivolti alle vittime di reato. In collaborazione con Rete Dafne Verona, l’incontro pubblico è in programma per mercoledì 21 maggio alle 17.30, alla Biblioteca Comunale don Lorenzo Milani, in Piazza del Popolo.

L’iniziativa ha l’obiettivo di far conoscere alla comunità locale le attività dello sportello Rete Dafne già attivo sul territorio e il supporto offerto a chi ha subito un reato, in linea con quanto previsto dalla Direttiva europea 2012/29/UE e dalla recente riforma Cartabia.

A moderare l’incontro sarà Daniela Castagna, assessora alle Politiche Sociali del Comune. Interverranno Emma Benedetti, presidente di A.S.A.V. e referente organizzativa di Rete Dafne Verona; Matilde Grigolato, mediatrice e operatrice della rete; l’avvocata Marika Piccoli e la psicologa e psicoterapeuta Laura Aldegheri, entrambe collaboratrici del progetto.

Nel corso della serata si parlerà di accoglienza e supporto psicologico, accesso all’informazione legale e percorsi di giustizia riparativa, illustrando strumenti concreti di tutela per chi si trova in una condizione di fragilità a seguito di un reato. L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento posti.