La perturbazione di queste ore porta la neve sulle montagne veronesi

Lessinia e monte Baldo, neve sulle montagne veronesi.

La perturbazione che in queste ore ha portato pioggia in città e in gran parte della provincia di Verona ha invece regalato un bel manto di neve fresca sulle montagne veronesi oltre i 1.200-1.300 metri, dal monte Baldo all’alta Lessinia.

Una quindicina di centimetri almeno di neve fresca che porta sollievo agli appassionati degli sport invernali e agli impianti della Lessinia. E per i prossimi giorni, le previsioni indicano come la provincia di Verona possa essere ancora interessata da correnti fresche nord orientali, vero e proprio colpo di coda dell’inverno finora abbastanza latitante.