Fine settimana con un po’ di pioggia. Poi l’aria artica porterà l’inverno

Previsioni meteo a Verona per il fine settimana.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Il continente presenta finalmente una configurazione barica consona con la stagione in essere. Infatti un’alta pressione molto potente si sta impossessando dell’Europa settentrionale, proprio per questo scenderà aria artica che in qualche modo e in parte, entrerà anche nelle nostre regioni.

Previsioni meteo per Verona.

Per sabato cielo nuvoloso per tutta la giornata con aumento della nuvolosità nel pomeriggio e con possibilità di brevi precipitazioni piovose. Eventuali e decisamente scarse nevicate potrebbero interessare le nostre montagne da quote attorno ai 900mt. Venti moderati da est e temperature stazionarie su valori vicini alle medie del periodo.

Per domenica la prima parte della giornata vede cieli nuvolosi o molto nuvolosi ma con basse probabilità di precipitazioni, dal pomeriggio tendenza ad aperture sempre più ampie del cielo e schiarite che diventano maggiori in serata. I venti in indebolimento proseguono a spirare da oriente e dalla serata girano da ovest, temperature stazionarie o in aumento nei valori massimi.

Tendenza.

La prossima settimana vivrà un quadro di variabilità con aria fredda che soprattutto in montagna andrà intensificandosi, naturalmente saremo entro i canoni della stagione invernale, sebbene senza eccessi particolari e il gelo potrebbe tornare solo in condizioni di cieli sereni. Pertanto a riassunto della previsione è atteso l’arrivo di correnti fredde da est che verranno inibite dalla nuvolosità e dal vento ma che comunque avranno il merito di farci tornare o entrare, in qualche modo nella stagione invernale.